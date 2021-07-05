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Международные правозащитные организации призывают немедленно освободить журналиста Александрова

14 международных правозащитных организаций призывают немедленно освободить журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. Их совместное заявление опубликовано на сайте правозащитной организации "Индекс цензуры".


"Андрей Александров давно является защитником свободы выражения мнений в Беларуси и за ее пределами, ранее работал в Белорусской ассоциации журналистов, "Индексе цензуры" и Article 19", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Александров был задержан в январе 2021 года. 

"Следственный комитет предъявил ему обвинение в нарушении общественного порядка, за которое ему грозило до трех лет лишения свободы. Обвинения основаны на утверждениях о том, что Александров оплачивал штрафы журналистам и демонстрантам, задержанным властями во время прошлогодних демократических протестов, спровоцированных выборами в августе 2020 года. Следственный комитет и другие правоохранительные органы ошибочно приравняли это к финансированию незаконных акций протеста", — подчеркивается в заявлении.

30 июня 2021 года Александрову было также предъявлено обвинение в "измене государству", по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"В период с 9 августа по конец 2020 года на протестующих было наложено штрафов на сумму более 530.000 евро. Абсурдно связывать усилия по оказанию помощи в оплате этих штрафов с нарушением общественного порядка, не говоря уже о государственной измене, —  отмечают правозащитные организации. — Хотя мы призываем освободить всех 529 политических заключенных, содержащихся в настоящее время под стражей в Беларуси, в том числе по меньшей мере 15 журналистов, в данный момент мы выражаем особую озабоченность по поводу Александрова. На сегодняшний день он является единственным задержанным, которому предъявлено сфабрикованное обвинение в государственной измене".

Заявление подписали правозащитные организации:
 
Article 19, 
Белорусская ассоциация журналистов, 
Восточноевропейский демократический центр, 
Европейский центр по вопросам прессы и свободы СМИ, 
Европейская федерация журналистов, 
Free Press Unlimited, 
сеть Домов прав человека, 
Human Rights Watch, 
IFEX, 
"Индекс цензуры", 
International Media Support (IMS), 
американский ПЕН-центр, 
"Репортеры без границ", 
Организация СМИ Юго-Восточной Европы (SEEMO).
БелаПАН
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