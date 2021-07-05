«Это должно выглядеть почти как полноценная дипломатическая работа, разве что без возможности оказывать консульские услуги: юридическая помощь белорусам за рубежом, наработка торгово-экономических контактов, политических контактов, информирование иностранного сообщества о ситуации в Беларуси», — рассказал Валерий Ковалевский изданию «Наша Нiва».





В то же время, штаб Светланы Тихановской не претендует на здание посольства Беларуси в Литве, что находится в Вильнюсе.





«Пока что не стоит вопрос о том, чтобы забрать у официальных представительств их статус или здания. Но это зависит от того, как будет себя вести режим в своем отношении к непреклонным ценностям независимости и суверенитета», — уточнил советник Светланы Тихановской.









В МИД Беларуси пока не комментируют данную информацию.







