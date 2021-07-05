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Будет зависеть от поведения. Заберет ли Тихановская здание посольства Беларуси в Вильнюсе

Советник Светланы Тихановской Валерий Ковалевский прокомментировал 5 июля, что означает дипстатус офиса лидера белорусской оппозиции, который ей дали в Литве.

«Это должно выглядеть почти как полноценная дипломатическая работа, разве что без возможности оказывать консульские услуги: юридическая помощь белорусам за рубежом, наработка торгово-экономических контактов, политических контактов, информирование иностранного сообщества о ситуации в Беларуси», — рассказал Валерий Ковалевский изданию «Наша Нiва».

В то же время, штаб Светланы Тихановской не претендует на здание посольства Беларуси в Литве, что находится в Вильнюсе.

«Пока что не стоит вопрос о том, чтобы забрать у официальных представительств их статус или здания. Но это зависит от того, как будет себя вести режим в своем отношении к непреклонным ценностям независимости и суверенитета», — уточнил советник Светланы Тихановской.


В МИД Беларуси пока не комментируют данную информацию.
Источник: telegraf.by
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