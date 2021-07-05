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Карбалевич: Властям не важно, поверит ли общество в историю с Азаренком - какая разница, что думают враги?

Историю с нападением на пропагандиста Григория Азаренка стоит рассматривать как часть большого проекта властей, заявил "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Властям не важно, поверит ли общество в историю с Азаренком - какая разница, что думают враги?
– Уже описано множество нестыковок в заявлениях и сюжете о «покушении» на Азаренка. Но зачем властям понадобилась эта история?

– Эта история предложена властями не отдельным кейсом, а с целым набором других событиях, которые Лукашенко в выступлении 2 июля назвал "террористическими актами". 

Это и попытка подорвать российский военный объект под Вилейкой, и перехваченный беспилотник с канистрой со взрывчаткой из Литвы, и поток оружия из Украины, и намерение поджечь автомобили, которые занимаются перевозом древесины.

Всю эту информацию нужно рассматривать в комплексе как намерение властей идти на обострение конфликта (как внутри страны, так и вовне), чтобы мобилизовать своих сторонников, госаппарат, силовиков, оправдать политические репрессии, а также дать ответ на европейские санкции.  

Это новая и более сильная доза по демонизации оппонентов власти: и внутренних, и внешних. Она нужна для формирования модели осажденной крепости. История с Азаренком – составная часть проекта.

– Неужели кто-то может поверить в достоверность описанных событий?

– А властям не важно, поверит ли в это общество. В эпоху интернета добиться такого сложно. Им важно, чтобы в сказанное поверили сторонники Лукашенко, госаппарат, силовики, потому что руководству страны нужно мобилизовать их.
А что подумают все остальные, власти не важно: какая разница, что подумают враги? 

– Почему Лукашенко заявил о полном перекрытии границы с Украиной из-за потока оружия, хотя на деле этого не произошло?

– Это продолжение агрессивной риторики по отношению к соседям, к Украине, которая на уровне заявлений присоединяется к действиям Евросоюза и США. Что интересно, границу с Украиной «закрывают», а с Литвой наоборот «открывают» (речь о потоке нелегальных мигрантов – прим. БП).

– Заявив в вскрытии «спящих» террористических ячеек, Лукашенко рассказал, что владелец чата «Отряды самообороны Беларуси» – гражданин Германии де Хоффман. И пообещал предъявить претензии канцлеру и «кое-кому» из руководства Германии. Насколько серьезно может выглядеть это обвинение? 

– Опять же это риторика, не думаю, что на практике пойдет дальше нее. 
Лукашенко заявил, что активным модератором названного телеграм-ресурса был гражданин России Дудников. Так что – теперь на этом основании будут предъявлять претензии президенту Путину? 

Эта риторика больше ориентирована на сторонников Лукашенко, не думаю, что она будет иметь практические последствия.
"Белорусский партизан"
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