У Костусева проблемы со здоровьем - его перевели в тюремный госпиталь
Председателя партии БНФ Григория Костусева с отеками и проблемами с сердцем перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарке.
Об этом сообщает издание «Наша Нiва» со ссылкой на его дочь, которая узнала о переводе отца, когда у нее не приняли передачу.
Недавно соратники по партии получили от Григория Костусева письмо, в котором он отрицает свое участие в «заговоре». Напомним, по "делу о захвате власти" также проходят политолог Александр Федута и юрист, гражданин США, выходец из Беларуси Юрий Зенкович
12:25 05/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение