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Официальный представитель беларуского народа в ЕС: Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус

Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве, сообщает ТГ-канал политика.

О признании Офиса официальным представительством беларусской демократии в Евросоюзе заявил 5 июля на брифинге министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Министр объяснил, что теперь это официальный представитель белорусской демократии и белорусского народа в ЕС. 

Таким образом, пишет команда Тихановской, "Литва запустила новый этап делегитимизации режима". То есть, это первая страна ЕС, которая сделала такой шаг, и теперь ведётся работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.

"Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь беларуский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а беларуский народ. И теперь это признано официально", — сказала Светлана Тихановская.

Офис Тихановской ставит в своей деятельности задачи национального диалога, обеспечение трансфера власти и новые выборы. 
Источник: euroradio.fm
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