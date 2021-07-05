Власти закрывают корпункт "Еврорадио" в Минске
Очередное наступление на свободу слова - в Беларуси закрывают корреспондентский пункт "Еврорадио".
Соответствующее Постановление Совмина опубликовано 5 июля на Национальном правовом портале.
Корреспондентский пункт Европейского радио для Беларуси был открыт в Минске в 2009 году. Летом 2020-го белорусские власти заблокировали доступ к сайту euroradio.fm, после чего редакция переехала на зеркало euroradio.pl.
В октябре 2020 года журналисты Еврорадио, вместе с другими коллегами из зарубежных СМИ, были лишены аккредитации белорусского МИД.
11:11 05/07/2021
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