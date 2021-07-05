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Позиция страуса: почему Израиль игнорирует ситуацию в Беларуси

Израильское издание Haaretz утверждает, что правительство этой страны из-за опасений навредить еврейской общине в БелаИзраильское издание Haaretz утверждает, что правительство этой страны из-за опасений навредить еврейской общине в Беларуси предпочитает не противостоять режиму Александра Лукашенко. Газета ссылается на собственный источник в правительстве.уси предпочитает не противостоять режиму Александра Лукашенко. Газета ссылается на собственный источник в правительстве.

«Израиль проявляет чуткость к благополучию еврейской общины в Беларуси и поэтому предпочитает не противостоять администрации Лукашенко», — заявил источник.

Поводом для разбирательства стало поздравление президента Израиля Реувена Ривлина с "днем независимости", отправленное Лукашенко. В письме израильский политик пожелал Лукашенко личного благополучия, а беларусам — прогресса и процветания. Он отметил, что отношения между двумя нациями основаны на долгой совместной истории.

Представитель президента Ривлина заявил изданию, что письмо «было отправлено в соответствии с обычной практикой министерства иностранных дел в национальные дни стран, с которыми Государство Израиль поддерживает дипломатические отношения». 

Пресс-секретарь посоветовал журналистам обратиться напрямую в МИД, однако министерство никак не прокомментировало поздравление.

Издание напоминает о массовых репрессиях в Беларуси после проведенных в прошлом году президентских выборов. Западные страны не признали итоги выборов и ввели жесткие санкции после инцидента с самолетом Ryanair.

В статье приводятся слова израильтянина, выходца из Беларуси Александра Фрумана, который был жестоко избит в августе 2020 года беларускими силовиками в Минске. Он раскритиковал позицию израильского президента.

«Все мои друзья, как в Израиле, так и в Беларуси, не понимают, как Израиль придает легитимность диктатору через деятельность посла в Минске», — сказал Фруман, добавив, что он больше не верит в «миф о том, что Израиль всегда защищает своих граждан».

В прошлом месяце посол Израиля в Минске Алекс Гольдман-Шайман вызвал удивление, когда он публично поддержал укрепление связей между двумя странами и призвал увеличить израильский туризм в Беларусь.
Источник: reform.by
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