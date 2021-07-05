«Дыбу забыли». Байнет – о новых средствах для разгона протестующих

Фото: СТВ





Байнет тут же отреагировал, пишет Салiдарнасць. Предлагаем избранное из дискуссионных площадок в соцсетях.













«Капитан Белоруссия».









«Как тебе такое, Марвел?»









«Дыбу забыли».









«Хватать будут за особо опасную ногу в бело-красном носке. Очень отважные воины».









«Весь прогресс только на службу боли и ненависти... Год единения».









«Всё лучшее – народу!»









«Наверное, собираются помогать литовским пограничниками в задержании нелегальных мигрантов с территории Беларуси».









«Налогоплательщики должны знать куда расходуются средства бюджетные».









«Все средства для войны с собственным народом».