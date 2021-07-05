Дело Знака и Колесниковой передано в Минский областной суд









Знак и Колесникова обвиняются по ч.1 ст. 357 (заговор для захвата власти), ч.3 ст. 361 (призывы к захвату власти через интернет), ч.1 ст.361−1 (Создание экстремистского формирования либо руководство им). Адвокат заверил, что защита докажет необоснованность обвинений.





Следствие же напротив считает Колесникову и Знака виновными. По данным органов, оба вступили в сговор «с иными лицами» не позднее 16 июля 2020 года.