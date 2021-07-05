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Саакашвили заявил, что свою миссию в Украине он отчасти выполнил

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили объявил о выполнении части пакета реформ, которые он готовил.

Саакашвили уже год возглавляет исполнительный комитет реформ Украины
Фото: ЕРА

 Об этом политик сказал 4 июля в эфире телеканала "Украина 24".

"Свою миссию в Украине уже отчасти я считаю выполненной. В 2015 году я писал пакет реформ, вот это часть этого пакета. Приняли земельные вещи, приняли по строительным разрешениям, сейчас приняли по морякам", – отметил Саакашвили, пишет Гордон.

"Реально прорывом" он назвал принятый в первом чтении законопроект о государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Полностью ликвидируется старая коррупционная система выдачи строительных разрешений, все полностью передается частным регистраторам. Надеюсь, это поддержат во втором чтении. Ты можешь вместо местных коррумпированных властей, которые считают себя феодалами, прийти к частному регистратору, как к нотариусу, получить от него строительное разрешение, не уплатив ни доллара взятки. [...] Как только это вступит в силу, все увидят разницу", – считает Саакашвили.

Контекст:

- Саакашвили в 2004–2013 годах занимал пост президента Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

- В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

- С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
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