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Четыре сценария изменения медиапространства

Репрессии в отношении TUT.by могут привести к четырем сценариям изменения медиапотребления в Беларуси.

Четыре сценария изменения медиапространства

Репрессии в отношении СМИ могут привести к деполитизации аудитории.


Об этом говорится в статье "Post-TUT.by: как меняется медиапотребление в Беларуси?" эксперта "Центра новых идей" Леси Рудникпишет Thinktanks.by.

"Репрессии развиваются и затрагивают не только отдельных журналистов и публикации, но и их аудиторию", - пишет эксперт. И задается вопросом - что будет в дальнейшем с аудиторией TUT.by, отмечая при этом, что пока говорить о полном разгроме этого издания преждевременно.

Самым понятным, по ее мнению, сценарием является "еще большая цифровизация и размывание аудитории. Скорее всего, белорусы будут искать информацию в других СМИ или в каналах «Telegram» и YouTube. 

Второй сценарий предполагает, что "в поисках альтернативных источников белорусы могут сознательно или неосознанно выбирать более радикальные СМИ и каналы. В то же время ожидать, что радикализация будет происходить в направлении государственных СМИ, наивно".

Эксперт связывает еще один сценарий с возможностью возвращения TUT.by в новом виде. "Аудитория TUT.by не может быть распределена между другими СМИ, если СМИ могут быстро создать ребрендинг альтернативной платформы", - считает Леся Рудник.

Наиболее опасным сценарием эксперт считает четвертый, который связан с возможной деполитизацией аудитории. Эксперт объясняет это так: "Уже сегодня белорусы отказываются от подписки на Telegram-каналы из соображений безопасности и привыкают к репрессиям, которые уже не вызывают резкой реакции. Усталость от плохих новостей, повышение порога восприятия репрессий может вернуть белорусов в стадию временного отсутствия интереса к политике. Это, наверное, одна из задач режима разгрома независимого пространства. Как долго продлится эта деполитизация? Это может зависеть от того, как скоро появится новое окно возможностей для участия в политике внутри страны".
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