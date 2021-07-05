



«Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте с моим коллегой — председателем правительства России. Вице-премьеры фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован», — сказал Роман Головченко в эфире Беларусь 1, сообщает Tut.by.





«Это создаст для нас фактически новый план работы в рамках Союзного государства. Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство. Будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все».