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Международное французское радио назвало Виктора Бабарико «европейцем недели»

Издание подчеркнуло, что политик бросил реальный вызов Лукашенко.


«Самый популярный политик в Беларуси Виктор Бабарико, впереди Лукашенко», - так назвало свой подкаст Международное французское радио в рубрике «Европеец недели».

Издание пишет, что в Беларуси прошедшая неделя прошла под знаком заключительных слушаний в процессе против оппонента Лукашенко Виктора Бабарико:

«57-летний бывший банкир попал в тюрьму, когда готовился бросить вызов Александру Лукашенко на оспоренных президентских выборах летом прошлого года. По словам команды Виктора Бабарико, обвинения были сфабрикованы для того, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах, где у него были все шансы».

Радио называет Бабарико самым популярным политиком Беларуси, который имеет большую поддержку, чем Лукашенко, а его дело политическим.

Международное французское радио еженедельно выбирает и рассказывает историю «европейца недели», пишет charter97.org.
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