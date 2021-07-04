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От имени народа и от себя лично Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости

Об этом сообщает госагентство БелТА со ссылкой на президентскую пресс-службу в воскресенье.

"Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов - от экономических до гуманитарных - в общих интересах и взаимно обогащая друг друга.
 
"Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений", - подчеркнул он.
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