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Литовские пограничники открыли предупредительный огонь в сторону нелегальных мигрантов

Также был применен слезоточивый газ.

Литовские пограничники открыли предупредительный огонь в сторону нелегальных мигрантов
В Литвы пограничники открыли предупредительный огонь, а также применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

Об этом говорится в сообщении Службы охраны государственной границы Литвы.

На протяжении двух дней литовские пограничники задержали уже 179 иностранцев, которые незаконно пересекли границу. С начала года Литва насчитала уже 938 нелегалов, что почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятницу в связи со сложной ситуацией правительство объявило чрезвычайную ситуацию в граничащих с Беларусью районах.

"По дороге из Беларуси в муниципалитет Друскининкай большинство мигрантов собираются в районе международного контрольно-пропускного пункта Райгард и через долину Райгард. Во время одного задержания, по предварительным данным, 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули и оказали сопротивление. В результате был применен слезоточивый газ, а также было произведено два предупредительных выстрела в воздух. Оказывающих сопротивление людей уложили на землю и надели на них наручники", — цитирует charter97.org литовских пограничников.
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