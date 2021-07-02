Лев Марголин: "Считаю, что Россия просто выжидает".

Вадим ИОСУБ и экономист Лев МАРГОЛИН. передаче «Умные люди» на youtube канале «Белорусы и рынок» своим мнением о происходящем поделились старший аналитик компании «Альпари Евразия»и экономист





По оценкам Льва Марголина, в случае жестких санкций экономика Беларуси может потерять до 10 % ВВП. Произойдет это не сразу, поскольку экономика — «как паровоз, который до полной остановки может еще проехать долгий путь». Вадим Иосуб отметил, что, учитывая глубину санкций, эффект от них будет очень серьезный и проявит себя через один-два квартала. Он также обратил внимание на то, что у правительства есть большая возможность выстрелить себе во вторую ногу.





— Сейчас активно идут разговоры, что в условиях трудностей надо бы помочь предприятиям деньгами, надо бы включить печатный станок. В итоге мы можем получить мощнейший удар из-за комбинации внешних и внутренних факторов. Если в ответ на санкции власти включат печатный станок, то глубинное падение экономики, гиперинфляция и девальвация рубля доделают то, что не смог доделать Запад своими санкциями, — сказал Вадим Иосуб.





Стоит ли ждать финансовой помощи от России?





Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов заявил, что «Россия Беларусь в беде не оставит» и что «русские своих не бросают, но и белорусы тоже своих не бросают». Однако гости нашей передачи сомневаются, что на самом деле процесс пойдет дальше слов. Лев Марголин сослался на российских экономистов, которые подсчитали, что Россия безболезненно могла бы тратить на поддержку Беларуси до 5 млрд долларов в год:





— Но Россия не хочет этого делать, потому что не видит смысла. Все понимают, что каждый российский рубль, вложенный в Беларусь, это выброшенный рубль, поскольку вернуть его практически невозможно. Думаю, что Москва не будет оказывать Минску финансовую помощь, и даже наоборот. Возьмите хотя бы последние новости: «Газпром» планирует сократить транзит газа через Беларусь. Что же касается выделенных прошлой осенью полутора миллиардов долларов, то проблему с санкциями ими не решишь.





Холодные высказывания российских политиков о Беларуси и Лукашенко тоже являются показателем общего настроения россиян в отношении ситуации в нашей стране.





— Исходя из событий последнего года, россияне понимают, что «дружба, мир, жвачка», скорее всего, не получится, а как с Украиной… этого никто в России не хочет. Считаю, что Россия просто выжидает, — высказал свою точку зрения Лев Марголин.





Может ли Беларусь компенсировать ущерб от западных санкций за счет российского и китайского рынков?





О таком варианте сейчас говорят многие чиновники. Например, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что только «Китай с Россией на 100 % могут заменить западные технологии».





Но гости передачи считают, что такая переориентация в нынешних условиях невозможна. Причем как в вопросах экспорта, так и в вопросах импорта.





— Если бы Россия была готова что-то у нас покупать, то она бы уже покупала. Тем более она не заменит потерю от транзита газа, потому что ее заменить вообще невозможно, — считает Вадим Иосуб.





— То же касается и экспорта удобрений. А в плане импорта, то даже семя для осеменения коров Беларусь закупает в Европе, — добавил Лев Марголин.





Можно ли компенсировать потери от санкций рынками Азии и Африки?





Об этом тоже говорят белорусские чиновники на госканалах, пытаясь убедить белорусов, что санкции вообще не являются угрозой для экономики страны.





— Опять хочется задать встречный вопрос, тем, кто про это говорит. Если была возможность туда продавать, то почему вы не продавали раньше? Как будто есть какие-то готовые нетронутые рынки, которыми раньше не пользовались, но вот завтра мы туда придем и получим кучу денег. Так не бывает. Раз нас до сих пор нет на этих рынках, то, скорее всего, с нашими продуктами и ценами на них и спецификой этих рынков получить там особо нечего, — объяснил Вадим Иосуб. — Китай приходит в африканские страны и делает в них многомиллиардные инфраструктурные инвестиции: cтроит порты, железные дороги, чтобы в будущем иметь доступ к их природным богатствам. Ничего похожего для Африки Беларусь предложить не может в силу отсутствия денег. Поэтому, на что рассчитывают наши чиновники, не очень понятно.





— Я вспоминаю поездку Лукашенко во Вьетнам. Полетела громадная делегация на двух самолетах. Один из экономистов потом попытался проанализировать результаты. Так вот, оказалось, что затраты на эту поездку даже не окупились результатами, — дополнил Лев Марголин. — Что касается Африканского континента, то борьба за него была в конце XIX — начале XX века. Рассчитывать, что белорусские предприятия придут туда и потеснят всех остальных, в том числе и бывшие метрополии, это наивно.



