В День независимости США американский посол обратилась к Беларуси
Посол США в Беларуси высказала солидарность с белорусским народом в День независимости, который в штатах отмечают 4 июля.
В видеозаписи она сказала, что “мы едины с нашими партнерами и солидарны с белорусским народом, потому что через 245 лет обретения нашей независимости в США понимают, что построение более справедливого и честного общества требует преданности делу и самопожертвования от каждого поколения”.
Также Фишер подчеркнула, что “Беларусь заслуживает свободы выбора своего собственного будущего”.
4 июля в США отмечается День независимости. 245 лет назад представители 13-ти колоний Великобритании на территории Северной Америки приняли документ, провозглашающий новое суверенное государство.
13:41 04/07/2021
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