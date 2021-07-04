В День независимости США американский посол обратилась к Беларуси

В видеозаписи она сказала, что “мы едины с нашими партнерами и солидарны с белорусским народом, потому что через 245 лет обретения нашей независимости в США понимают, что построение более справедливого и честного общества требует преданности делу и самопожертвования от каждого поколения”.





Также Фишер подчеркнула, что “Беларусь заслуживает свободы выбора своего собственного будущего”.





4 июля в США отмечается День независимости. 245 лет назад представители 13-ти колоний Великобритании на территории Северной Америки приняли документ, провозглашающий новое суверенное государство.



