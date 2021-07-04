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Импичмент президенту: в Бразилии протестуют против Болсонару

В Бразилии жители выходят на масштабные протесты против президента Жаира Болсонару за его политику в отношении коронавируса. Они призывают объявить импичмент президенту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.


Детали

Демонстрации проходили в других крупных городах, включая Рио-де-Жанейро. Демонстранты требуют от властей закупить достаточное количество вакцин для борьбы с COVID-19, оказать экстренную помощь жителям, вернуть программы социальной поддержки в период карантина, соблюдать гражданских прав на образование и здравоохранение.

Протестующие прошли рядом с гигантской пластиковой куклой президента. Плакаты требовали его импичмента и требовали дополнительных вакцин и экстренной финансовой помощи.

С начала пандемии Болсонару отрицал опасность коронавируса, называл ее выдумкой, длительное время не вводил в стране ограничения, высмеивал социальную дистанцию, а на мероприятиях не надевал маску. Оппозиционные партии, профсоюзы и общественные движения обвиняют господина Болсонаро в задержке программы и игнорировании последствий. Сенат Бразилии начал расследование действий президента в связи с пандемией.

Бразилия зарегистрировала почти 460 000 смертей - второе место по количеству жертв в мире после США. Она также имеет третью по количеству случаев коронавируса - более 16 млн.

Напомним

20 июня тысячи бразильцев вышли на улицы столицы страны Бразилиа и других городов в знак протеста против мер по борьбе с коронавируса, принятых президентом страны Жаир Болсонару.
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