То ли ночью, то ли днем. Что не так с видео о якобы покушении на Азаренка
На государственных каналах вечером 3 июля показали сюжет, который назвали «покушением» на государственного пропагандиста Григория Азаренка. Видео сразу вызвало несколько вопросов.
Первый вопрос – время. О «покушении» рассказал 2 июля Александр Лукашенко, он сказал, что «это случилось минувшей ночью: 1 июля». Но на кадрах из сюжета СТВ события происходят в светлое время, пишет belsat.eu
Исполнителями операции называются Дмитрий Сосновский и «его союзник». Но имя последнего не называется, лицо его не показывается. В машине, из которой выходят Сосновский и «союзник», стоит видеокамера. Она показывает, что у «союзника» есть оружие, о Сосновском такого сказать мы не можем.
Именно «союзник» на видео и нападает на Азаренка, пока Сосновский стоит со стороны. После его задерживать силовики.
Напомним, что 2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси следователи вывили террористические ячейки, которые ждут своего часа. К созданию их якобы причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.
«Была попытка убийства Азаренка. Это случилось минувшей ночью», – заявил Лукашенко.
Также Лукашенко добавил, что целью убийства было желание лишить подвижности, захватить, бросить в багажник, вывезти в лес, отрезать язык.
МГ/МВ belsat.eu
10:29 04/07/2021
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