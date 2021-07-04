Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи

Станислав Белковский Российский политолог прокомментирова л действия режима Лукашенко, организовавшего контрабанду нелегальных мигрантов в ЕС:





— Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи - ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил (контр)атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов из глубин и толщ Африки, цитируе т charter97.org





Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.





Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации белорусскими властями незаконного провоза людей из Беларуси.







