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Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи

Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи Ливийский диктатор тоже делал это незадолго до утраты власти.

Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи
Российский политолог Станислав Белковский прокомментировал действия режима Лукашенко, организовавшего контрабанду нелегальных мигрантов в ЕС:

— Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи - ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил (контр)атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов из глубин и толщ Африки, цитирует charter97.org

Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации белорусскими властями незаконного провоза людей из Беларуси.
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