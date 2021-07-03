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Таджикистан впустил сотни афганских военных

На территорию Таджикистана впустили более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить после боев с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

 Об этом сообщается на сайте национального информационного агентства Таджикистана «Ховар» со ссылкой на заявление пресс-центра пограничных войск Госкомитета нацбезопасности республики, пишет Лента.ру.

«Свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан после ожесточённого сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу РТ через охраняемый участок», — говорится в сообщении. Отмечается, что пограничники Таджикистана разрешили афганским военным перейти на территорию через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор», «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства».

В заявлении также подчеркивается, что обстановка на границе между двумя странами «находится под полным контролем пограничников».
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