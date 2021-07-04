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На государственных каналах показали видео «покушения» на Григория Азаренка.

Несколько интересных моментов

По телеканалам показали момент, который назвали покушением на Григория Азаренка, пишет Наша ніва

В сюжете о покушении есть несколько интересных моментов.

1. Исполнителями операции называются Дмитрий Сосновский и «его подельник». Имя «подельника» не называется, лицо не указывается. Почему? Возможно «подельник» — представитель силовых структур?


2. В машине, откуда выходят Сосновский и «подельник», установлена видеокамера. Она показывает, что «подельник» выходит с оружием, а Сосновский, скорее всего, с пустыми руками.


3. Когда Сосновский и «подельник» приближаются к Азаренку (на видео не видно, что это именно он, но комплекция похожа), «нападает» именно «подельник». Сосновский стоит с боку, потом на мгновение выпадает из видео, а в конце концов на него набрасываются несколько силовиков.


4. Один из силовиков, который следовал за несколько шагов за Азаренком, был папой с коляской. Когда произошло «покушение», он оттолкнул коляску в сторону и бросился на Сосновского.

***

О покушении рассказал 2 июля на торжественном собрании Александр Лукашенко.

«И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам - тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет», — рассказал Александр Лукашенко.
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