Что это было? Посылы соседям от Лукашенко и их вольный перевод

Из вчерашнего выступления:





«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь, поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной».









«На границе с Литвой был перехвачен пограничниками беспилотник... Было принято решение уничтожить его – была прицеплена канистра со взрывчаткой».





«Покушение на подрыв узла связи ВМФ России «Вилейки» радиостанция «Антей».





Вольный перевод:





Украине – ожидать тотальную блокаду границ в случае присоединения к секторальным санкциям, Литве – приготовиться к более серьезным провокациям на границе, Кремлю – приготовить 2-3 миллиарда долларов для дальнейших гарантий безопасности российских военных объектов в Беларуси.



