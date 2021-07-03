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Александр Лукашенко как минимум год уходить не собирается

Сегодня во время посещения Большого театра сообщил артистам, что встретится с ними через год на День независимости.


Фото Пул Первого

Александр Лукашенко назван принятым решение о том, что отыне в День независимости будут встречи президента (и его лично, и будущих) с артистами Большого театра и творческой интеллигенцией, вручение наград, премий, присуждение званий и т.п.

Означает ли это, что отныне в День независимости будут проходить не военные а парады, а концерты, как это произошло в нынешнем году, пока непонятно.  
"Белорусский партизан"
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