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Апостольский нунций в Будславе: белорусы должны примириться между собой, встретиться как братья

3 июля в Будславе торжественной мессой, совершение которой возглавил Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич, завершился традиционный фестиваль Матери Божьей Будславской, пишет catholic.by





Представитель Папы Франциска в Беларуси обратил внимание на то, что «в этот день мы вспоминаем важное событие, благодаря которому эта страна была освобождена из-под оккупации, от вмешательства внешних сил, начав отстраивать то, что было разрушено, с надеждой на лучшую жизнь в будущем. Поэтому каждый из нас чувствует обязанность возносить горячие молитвы к Богу за всех жертв Второй мировой войны: как известных, так и неизвестных; как близких нам, так и чужих».

«Сегодня особым образом я молюсь за мир и согласие в этой стране, чтобы с Божьей помощью и через заступничество Матери Божьей Будславской удалось преодолеть, как говорит Папа Франциск, «культуру разделения и установить в стране истинную культуру братства и солидарности». В настоящий момент жители этой страны должны примириться между собой, вновь встретиться друг с другом как братья, преодолеть несогласие, разделяющее их.

Необходимо укрепить культуру мира, которую эта страна в большой степени приобрела на протяжении веков, и показать всему миру, как защитить этические и нравственные ценности, как защитить собственные семьи, основанные на этих ценностях, которые гарантируют им будущее», — сказал апостольский нунций Анте Йозич.
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