



В субботу 3 июля Александр Лукашенко поучаствовал в торжественном мероприятии у мемориального комплекса «Курган Славы» и выступил с речью. По его мнению, та война не закончилась, а сегодня приобрела новые формы. Он отметил, что власти начали расследовать преступления нацизма на белорусской земле по примеру евреев, которые смогли доказать холокост и теперь весь мир преклоняется перед ними. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.





«Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле. Это сродни белорусскому холокосту, или холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые, никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, но вам следует его продолжить. Это очень важно, это не менее важно, чем победы в экономике, результаты в экономике, в финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году, может быть, еще в более худшем варианте», – заявил Лукашенко.





По его мнению, историю Беларуси хотят переписать, а победу в Великой Отечественной войне – отнять:





«Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов, но нет более ценного и дорогого подарка, чем великая Победа. Почему она нам очень дорога, потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос: от какого наследства мы отказываемся. Тот, кто хочет забыть эту Победу, они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том, это претензия к нашему поколению, что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь», – считает Лукашенко.





Он призвал помнить, пишет БГ, что ничто не вечно на этой земле. Как мы будем относиться к ушедшим, так и новое поколение будет относиться к нам.





«Сегодня у нас самый главный, святой и светлый праздник. Его также надо держать в руках и отстаивать. Ни в коем случае нельзя растворить этот праздник в разного рода заявлениях и предложениях о том, что не тогда празднуем, надо в другое время и так далее. С этого начинается уничтожение любой идеи. Это наш праздник, всенародно признанный, признанный на референдуме. Это светлый праздник, ценный праздник для нашего народа – День Независимости», – заявил Лукашенко.











