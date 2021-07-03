Энтони Блинкен / Reuters





Ранее 3 июля США пообещали привлечь белорусские власти к ответственности за закрытие границы с Украиной. В Белом доме считают, пишет Еврорадио, что таким образом Минск пытается отвлечь внимание от нарушений прав человека в стране.





Энтони Блинкен — государственный секретарь США в администрации Джо Байдена. При нём Вашингтон разморозил санкции, введенные в отношении белорусских официальных лиц и предприятий ещё в середине 2000-х, и ввёл новые ограничения.





3 июля в Беларуси празднуется День Независимости. 77 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск во время операции "Багратион".