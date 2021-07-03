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Госсекретарь США: мы поддержим стремление белорусов к демократии. Жыве Беларусь!

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал твит об освобождении Минска от нацистов. "Сегодня исполняется 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией. Это напоминает нам, что белорусы продолжают бороться за светлое будущее. Народу Беларуси: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии. Жыве Беларусь!", — заявил он.

Энтони Блинкен / Reuters

Ранее 3 июля США пообещали привлечь белорусские власти к ответственности за закрытие границы с Украиной. В Белом доме считают, пишет Еврорадио, что таким образом Минск пытается отвлечь внимание от нарушений прав человека в стране.

Энтони Блинкен — государственный секретарь США в администрации Джо Байдена. При нём Вашингтон разморозил санкции, введенные в отношении белорусских официальных лиц и предприятий ещё в середине 2000-х, и ввёл новые ограничения.

3 июля в Беларуси празднуется День Независимости. 77 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск во время операции "Багратион".
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