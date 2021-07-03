Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму от «Яблока»

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании. Об этом говорится в телеграм-канале, который ведет трансляцию съезда партии.