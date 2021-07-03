+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму от «Яблока»

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании. Об этом говорится в телеграм-канале, который ведет трансляцию съезда партии.


Это первый случай, когда Явлинский не баллотируется в Госдуму. Раньше он всегда возглавлял общефедеральной список "Яблока" на выборах.

Явлинский предложил на съезде, пишет kasparov.ru, чтобы федеральная часть списка партии состояла только из ее председателя Николая Рыбакова. Остальную часть списка политик призвал построить "на равноценной и равноправной основе между всеми регионами".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]