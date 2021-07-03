







Отвечая на вопрос о возможном размещении американских сил в странах, граничащих с Афганистаном, Кирби заявил, что переговоры С Таджикистаном и Узбекистаном уже начались. "Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы вместе с коллегами из Госдепартамента ведем переговоры с соседними странами. И мы пытаемся изучить, какие будущие возможности могут там существовать. Я предоставлю этим странам возможность самим говорить от своего лица, но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы ведем переговоры с целым рядом соседних стран по поводу этих возможностей", — ответил представитель Пентагона.





По вопросу же восстановления американской военной базы в Узбекистане он заявил, пишет kasparov.ru, что никаких решений на этот счет пока не принято. "Давайте не будем забегать вперед, никаких решений принято не было. Я не думаю, что имеет смысл строить домыслы. Я не стану вдаваться в подробности относительно того, какие объекты и в каких странах могут быть использованы, мы пока просто не находимся на этом этапе", — рассказал Кирби.





Ранее США обратились к Казахстану, Узбекистану и Таджикистану с просьбой временно разместить на своей территории 9 тысяч афганцев, поддерживавших американцев.





Отметим, что российские власти долгое время пытались сотрудничать с Талибаном, хотя в России группировка запрещена как террористическая. США подозревали Россию в поставках оружия талибам и выплатах за убийство американских военнослужащих. Тем не менее победа талибов в Афганистане представляет для России серьезную опасность в связи не только с трафиком наркотиком и оружия, но и дестабилизацией всего региона.