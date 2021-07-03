Марина Золотова из тюрьмы: У нашей страны прекрасное будущее, ведь белорус белорусу белорус
Надежда Мельянец в фейсбуке поделилась открыткой, которую получила из СИЗО от главного редактора Tut.by Марины Золотовой.
Фото из фейсбука Надежды Мельянец
«Не сомневалась, что у нашей страны прекрасное будущее, ведь белорус белорусу белорус. За этот год мы так много хорошего узнали о себе, что больше никогда и ни за что не согласимся быть рабами», — написала Марина Золотова, сообщает НН.
15:27 03/07/2021
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