



Во время съезда национального совета оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) действующий лидер партии Борис Будка объявил о своей отставке и то, что его на должности заменит Туск, передает корреспондент Укринформа.





"По моему приглашению и по моей просьбе Дональд Туск возвращается в польскую политику. Он возвращается на 100%", - заявил Будка.





Причиной своего возвращения Туск назвал то, что PO является "необходимой политической силой", чтобы победить правящую PiS (Право и Справедливость - ред.) Ярослава Качиньского.





В своем выступлении он критиковал PiS и действующее правительство, в частности, за неудачные политические решения, кумовство и коррупцию, нежелание бороться с изменениями климата, ухудшение ситуации вокруг Польши. Туск подчеркнул, что нынешняя польская власть ухудшила отношения с США, ЕС, соседними странами и тем самым она "реализует программу Путина".





Новый лидер РО отметил, что нужно сделать все возможное, что отстранить политическую силу Качиньского от власти и победить на следующих выборах.





Как известно, Туск был одним из сооснователей РО в 2001 году, в течение 2007-2014 годов он был премьер-министром в коалиции РО-PSL (Польская крестьянская партия - ред.). После избрания президентом Евросовета (2014-2019 гг.) Туск оставил польскую политику. С 2019 года он является председателем ЕНП, в которую входит, в том числе, и PO.





Вопрос о возвращении Туска в польскую политику активно обсуждался последние два года. Соцопросы показывают, что его возвращения в польскую политику хочет более 25% поляков. Примерно столько же (23%) считает, что он имеет шансы вновь стать премьер-министром страны





Решение о возвращении во внутреннюю политику Туск принял на фоне значительного падения рейтинга РО - до уровня 15-20%.





Следующие парламентские выборы в Польше должны состояться осенью 2023 года.