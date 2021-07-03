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Госпогранслужба Украины: На границе с Беларусью нет никаких признаков ее перекрытия

За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Госпогранслужба Украины: На границе с Беларусью нет никаких признаков ее перекрытия
"Вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы. Необходимо подчеркнуть, что такое усиление - это обычная практика во время празднования разных знаменательных дат , а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, за прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2 000 человек, а в обратном направлении - более 1700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными.

"Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, которые бы свидетельствовали о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - добавили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины не получала от белорусской стороны никаких официальных сообщений об изменениях в охране границы.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной.
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