"Вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы. Необходимо подчеркнуть, что такое усиление - это обычная практика во время празднования разных знаменательных дат , а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - говорится в сообщении.





Как отметили в ГПСУ, за прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2 000 человек, а в обратном направлении - более 1700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными.





"Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, которые бы свидетельствовали о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - добавили в ГПСУ.





Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины не получала от белорусской стороны никаких официальных сообщений об изменениях в охране границы.





Напомним, что Александр Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной.



