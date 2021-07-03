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«Я вас обожаю». Молодая белоруска призналась в любви Александру Лукашенко

После торжественной церемонии возложения у Кургана Славы Александр Лукашенко пообщался с собравшимися гражданами и получил эмоциональное признание от белоруски.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».


В видеоролике руководитель государства общается с гостями мероприятия, и одна из девушек подходит к нему с объятиями, заявляя, что любит Лукашенко.

— Я вас так люблю, я вас обожаю, — сказала девушка.

Лукашенко поинтересовался, замужем ли она, и пошутил, что супруг будет ревновать к таким заявлениям.

Видео из Telegram-канала «Пул Первого»
Источник: Ольга Прищепчик
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