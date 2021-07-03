В США назвали отвлекающим маневром закрытие границ Беларуси с Украиной
Власти Беларуси, закрывая границу с Украиной, пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека в республике.
Liu Jie/Global Look Press
Такое заявление сделал представитель вашингтонской администрации высокого ранга, пишет Газета.Ру со ссылкой на Reuters.
«Похоже, режим вновь пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа», — сказал представитель администрации.
Он также подчеркнул, что американская сторона продолжит поддерживать белорусский народ и «привлекать режим к ответственности».
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции Вашингтона. Она только отметила, что Соединенные Штаты за последние несколько недель ввели ряд санкций в отношении Минска в координации с Европой.
Накануне стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам главы государства, такое распоряжение было отдано из-за того, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия.
Позже представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.
Источник: Антон Демидов
10:23 03/07/2021
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