Азаренок — о покушении на него: «Семейная традиция продолжается»

Фото: скриншот видео телеканала ОНТ









По словам ведущего, покушение на него было не первым, сообщает «Минск-Новости».





— Когда я был маленьким, мой отец делал фильм «Ненависть. Дети лжи», и бандеровские националисты пытались, писали, что «головой твоего сына поиграют в футбол», — рассказал он. — Значит, видим, семейная традиция продолжается.





Григорий Азаренок подтвердил, что покушение действительно было, однако он не может раскрывать подробности случившегося. Журналист также обратился к оппонентам и отметил, что запугать его не получится.





— За нами наш президент, и мы берем пример с него, потому что мы сами видели, как он защищал свой дом, свою страну с автоматом в руках, вместе со своим сыном, — сказал Азаренок.



