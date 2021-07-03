Арест экспертов в Минске: ответ на санкции ЕС?
Сначала в Беларуси задерживали политических активистов, затем журналистов, теперь очередь дошла до независимых аналитиков. Является ли это реакцией белорусских властей на санкции ЕС?
Белорусские силовики на улицах Минска
Некоторым белорусским аналитикам пришлось уехать из страны. После интервью Романа Протасевича на госТВ решение о переезде в Украину принял известный белорусский политолог Артем Шрайбман (ведущий интересовался ролью политолога в организации протестов), на днях популярный независимый аналитик, автор Youtube-канала "Чалый LIVE" Сергей Чалый сообщил, что находится в Одессе.
Однако уехать успели не все. 29 июня в аэропорту была задержана эксперт в сфере госуправления SYMPA Татьяна Кузина, а 30 июня с обыском пришли к Валерии Костюговой - политологу, аналитику, редактору ресурса "Наше мнение". Обе женщины сейчас находятся в СИЗО на Володарского в Минске. Это значит, что задержаны они по уголовным делам. Адвокаты под подпиской о неразглашении, поэтому коллегам неизвестно, какие конкретно обвинения предъявляют экспертам.
"Что человеку, который занимается такой профессией, можно вменить?"
"Валерия Костюгова никогда не отличалась радикальными взглядами, никогда не призывала в своих статьях к жестким действиям по отношению к власти и к режиму, всегда придерживалась компромиссной позиции, например, поддерживала диалог в предыдущие годы", - говорит доктор политических наук Павел Усов.
Среди возможных причин ее задержания Павел Усов выделяет две: "Было предположение, что это продолжение дела белорусского Пресс-клуба, потому что Валерия с ним активно сотрудничала, но это может быть также связано и с SYMPA (Школа молодых менеджеров публичного администрирования), с задержанием Татьяны Кузиной. Однако не хотелось бы вводить в заблуждение и спекулировать на этой теме - причины могут быть какими угодно на сегодняшний день".
Татьяна Кузина - эксперт в сфере госуправления, преподает и занимается исследовательской аналитической деятельностью. Для коллег ее задержание стало шоком. "Поскольку она не имела отношения ни к активизму, ни к организационно-распорядительной, хозяйственной деятельности, сложно представить, что ей можно вменить в вину. Татьяна является классическим исследователем, экспертом-аналитиком, пишет аналитические статьи. Что человеку, который занимается такой профессией, можно предъявить?", - говорит коллега Татьяны по SYMPA, экономист Владимир Ковалкин.
Это и есть ответ на европейские санкции?
В интервью госТВ министр иностранных дел Владимир Макей заявил: "Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать". Можно ли считать последние задержания ответом белорусских властей европейцам?
"В широком смысле, сейчас все репрессии - ответ на санкции ЕС, Минск хочет показать, что он не сгибается, что он будет репрессировать тех, кого он хочет и кого считает агентами европейского влияния, несмотря на санкции", - говорит политолог Артем Шрайбман.
По его мнению, это попытка показать, что "ваши методы не работают, а приводят к чему-то худшему". При этом Артем Шрайбман не исключает, что задержание экспертов может быть вызвано частными причинами: "Может, они кого-то не того консультировали, с точки зрения силовиков. Может быть получали, по мнению КГБ, какие-то средства из "некошерных источников". А дальше вопрос традиционной логики репрессий - они работают как газ, который расширяется в свободном пространстве. Сколько есть места, столько и будет расширяться. Зачистили политиков, зачистили СМИ, пойдут и по остальным комментаторам - блогерам, НГО. Это просто неуклонная логика репрессий, просто раньше ее что-то останавливало, чаще всего желание Лукашенко подружиться с Западом, а сейчас тормозов нет, и репрессии идут в новые сферы".
"Начало полной зачистки" и "охота на ведьм"
Эксперты сходятся во мнении, что оставаться в Беларуси тем, кто занимается независимым анализом ситуации, сейчас небезопасно. "Судя по тому что, что я даю это интервью из Киева, и многие аналитики, которых я знаю, сейчас находятся не в Беларуси, ответ на вопрос о безопасности, очевиден. Нет никаких защитных механизмов, которые могли работать раньше. Сейчас некому внутри системы остановить репрессии. Даже если кто-то считает конкретного аналитика хорошим автором, к которому стоит прислушиваться. Я думаю, к Валерии Костюговой многие люди внутри системы так и относились, но они побоятся за нее заступаться сейчас, что-то сказать против, побоятся выглядеть какими-то лоббистами оппозиции. Тормозов нет. Поэтому да, если аналитика честная, независимая, то заниматься ей в Беларуси очень небезопасно", - считает Артем Шрайбман.
Владимир Ковалкин называет происходящее "охотой на ведьм": "Кругом враги, и все, что нужно, это просто под пытками и угрозами выбить показания и пересажать людей". Сам он покинул страну еще прошлой осенью, коллеги по SYMPA также находятся за пределами Беларуси.
Павел Усов считает нынешнюю ситуацию началом полной зачистки в экспертной среде. "Думаю, что это связано со стремлением власти упросить все процессы в Беларуси, сделать их предсказуемыми. И все элементы, которые по мнению власти, расшатывают ситуацию, создают информационную альтернативу, являются угрозой, необходимо ликвидировать. Я думаю, что такая судьба ждет всех более-менее известных аналитиков. Они оценивает ситуацию в Беларуси, прогнозируют те или иные процессы, показывают глубину политического абсурда".
"Рано или поздно мы придем к максимальной степени вражды"
Зачистка информационного поля, отъезд и задержание аналитиков, которые занимались в Беларуси независимой экспертизой, могут привести к еще большей поляризации общества.
"Если зачистка будет долгой и переформатирует все медийное поле Беларуси, и у нас, как в Узбекистане или Туркменистане, не останется никого внутри страны, кто независимо комментирует политику или освещает ее, будут только внешние ресурсы. Постепенно будет проходить радикализация этих ресурсов, аналитиков и их аудитории, общество будет поляризоваться, - прогнозирует Артем Шрайбман. - На одной стороне режим, который будет считать всех, кто с ним не согласен, террористами, - именно так в некоторых странах Центральной Азии и происходит. А на другой стороне будут люди, которые против этой власти - спикеры, аналитики, комментаторы, блогеры. Они будут считать террористическим режим. Рано или поздно мы придем к максимальной степени вражды, ни к чему другому такая зачистка не ведет".
Источник: Эмма Левашкевич, DW
09:44 03/07/2021
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