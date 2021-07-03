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"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко

Обвинения со стороны Александра Лукашенко в якобы причастности Украины к "террористическим группам" на территории Беларуси являются российской пропагандой. Такие заявления Лукашенко могут свидетельствовать об усилении давления на Беларусь со стороны России.

"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Ценность любых публичных заявлений Лукашенко в последнее время стремится к нулю. Скорее, его слова имеют исключительную пророссийскую пропагандистскую ценность. В частности, никто никогда не видел никаких потоков оружия, которые шли бы из Украины в Беларусь. Это, мягко говоря, банальный чернушный миф, который создаётся очень активно и явно в интересах и по просьбе той же РФ", - заявил он.

Подоляк считает, что такими заявлениями Россия пытается перекрыть в информационном пространстве сообщения о поставках оружия и боеприпасов из РФ на оккупированную территорию Украины.

"Фэйковость таких историй очевидна для всех. Также очевидно, что Беларусь окончательно утрачивает какую-либо возможность занимать суверенную позицию и не зависеть от "пожеланий" и "навязчивых просьб" из России", - сказал представитель Банковой.

По мнению Подоляка, на Лукашенко усилилось российское давление, по этому он начал делать все больше заявлений, построенных на ложных пропагандистских предпосылках, которые затрагивают Украину и другие европейские страны.

"Можно констатировать, что с ним (Лукашенко - ред.) явно что-то происходит. Возможно - усилилось давление российского руководства или кардинально ухудшается ситуация в самой Беларуси. В результате Лукашенко банально разменивает остатки репутации Беларуси, превращая Беларусь в источник самых токсичных политических новостей в Европе", - добавил он.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что на территории Беларуси обнаружили "террористические группы", к которым, по его словам причастна Украины, а также объявил о закрытии границы с Украиной.

 
 
 
 
 
Источник: Милан Лелич
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