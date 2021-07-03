Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.





"Ценность любых публичных заявлений Лукашенко в последнее время стремится к нулю. Скорее, его слова имеют исключительную пророссийскую пропагандистскую ценность. В частности, никто никогда не видел никаких потоков оружия, которые шли бы из Украины в Беларусь. Это, мягко говоря, банальный чернушный миф, который создаётся очень активно и явно в интересах и по просьбе той же РФ", - заявил он.





Подоляк считает, что такими заявлениями Россия пытается перекрыть в информационном пространстве сообщения о поставках оружия и боеприпасов из РФ на оккупированную территорию Украины.





"Фэйковость таких историй очевидна для всех. Также очевидно, что Беларусь окончательно утрачивает какую-либо возможность занимать суверенную позицию и не зависеть от "пожеланий" и "навязчивых просьб" из России", - сказал представитель Банковой.





По мнению Подоляка, на Лукашенко усилилось российское давление, по этому он начал делать все больше заявлений, построенных на ложных пропагандистских предпосылках, которые затрагивают Украину и другие европейские страны.





"Можно констатировать, что с ним (Лукашенко - ред.) явно что-то происходит. Возможно - усилилось давление российского руководства или кардинально ухудшается ситуация в самой Беларуси. В результате Лукашенко банально разменивает остатки репутации Беларуси, превращая Беларусь в источник самых токсичных политических новостей в Европе", - добавил он.





Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что на территории Беларуси обнаружили "террористические группы", к которым, по его словам причастна Украины, а также объявил о закрытии границы с Украиной.











