Она или он? Трубникова или Дудников?

Поначалу модератором телеграм-канала была названа гражданка России некая Трубникова. Информацию об этом со ссылкой на госагентство БЕЛТА распространили многие, в том числе государственные СМИ.





Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео выступления, где четко слышно, как Лукашенко сначала говорит "гражданин", потом поправляет сам себя на "гражданка Российской Федерации" и фамилии не очень разборчиво - то ли Дудникова, то ли Трутникова, то ли Трубникова.





Однако позже сообщения были подкорректированы.





Дудников". Опять же, цитируем БЕЛТА ." Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданин Российской Федерации".





Причем, что интересно, на видео, опубликованном БЕЛТА с того же мероприятия, никакой оговорки нет.





Напомним, что гражданина России Егора Дудникова задержали в Минске еще 5 мая. Он занимался озвучкой различных роликов. Парню предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Александр Лукашенко назвал фамилии и других задержанных: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. Они хотели сбежать в Украину и Литву, но попытки не удались.





Так Трубникова или Дудников?