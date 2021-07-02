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Дмитриев: «Лихорадка в Беларуси обязательно пройдет, мы не дадим сгореть нашему организму»

Политик поделился новостями, которые повергли его в шок. Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев сравнил ситуацию в Беларуси с болезненной реакцией организма.

Дмитриев: «Лихорадка в Беларуси обязательно пройдет, мы не дадим сгореть нашему организму»
— У меня ощущение, что, начиная где-то с сентября прошлого года, страна находится в лихорадке, — поделился политик на своем канале. — Я не медик, но все, что я видел в кино про лихорадку, соответствует. Когда человека лихорадит, он совершенно не контролирует свое тело, у него высокая температура, скажем, постоянный перегрев человеческой системы. И в таком состоянии он не способен принимать адекватные решения, а те, которые принимает, только усугубляют его положение.  

Или же лихорадка — это когда люди настолько чем-то увлечены, что, опять же, неадекватно оценивают ситуацию. Лихорадка, которую я знаю такого рода, это «золотая лихорадка». Вот мне кажется, что в Беларуси такая лихорадка без золота.

Сопредседатель ОО «Говори правду» высказался о нескольких  заметных событиях последних  дней, которые его потрясли, пишет Салідарнасць. Это суд над Ольгой Синелевой за выселение из ее собственной квартиры помощницы прокурора Алины Касьянчик и изменение обвинения журналисту Андрею Александрову.

— Вот так у нас понимают права. Скажу честно, я не понимаю Алину (Касьянчик). Зачем надо было это делать? Квартир что ли в Минске не хватает? Неужели не понятно, что такие действия только увеличивают озлобленность в обществе!

У человека есть собственность, и он сам решает, кому в этой собственности жить. Это нормально. Он же не оскорбил никого. Это то же самое, если к вам в квартиру придут и скажут: у вас будут жить такие-то сотрудники. Вы: подождите, это же моя собственность! А вам говорят: отказом вы нарушаете их права. Это прямо жесть.

Вторая история — Андрею Александрову, я его прекрасно знаю, вменяют измену Родине с наказанием до 15 лет. Я тоже абсолютно в шоке от этого! Я знаю Андрея, как человека, который безумно любит Беларусь, который всегда верил в Беларусь. В свое время он уехал по Британской программе учиться и мог остаться в Лондоне и спокойно жить там. Но он вернулся сюда работать с покойным Алесем Липаем (создатель и директор информационного агентства БелаПАН и интернет-газеты Naviny.by — С.).

Это прямо вопиющая новость! Такое закручивание темноты, которое происходит сегодня в Беларуси, — возмущен Дмитриев.  

В то же время он выделил событие, которое его приятно потрясло. Выступление выпускницы юрфака БГУ, которая поблагодарила уволенных преподавателей факультета и признанных политзаключенными (стрим записывался до того, как Екатерина Винникова была задержана — С.).

— Выпускница юридического факультета прекрасно сказала, а самое главное, показала, что вся эта идеология, которая вообще должна быть упразднена, она не работает. Люди хотят быть людьми, хотят быть уважаемыми, хотят жить в современной стране, где они государству доверяют, и где безопасность означает работающий закон.   

Лихорадка в Беларуси обязательно пройдет, она обязательно закончится, и наш организм, наше государство будет здоровым благодаря таким людям и нашим с вами усилиям. Мы не дадим сгореть нашему организму, — заключил политик.  
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