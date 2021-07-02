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ОДКБ создаст новые военизированные формирования

В Объединенном штабе ОДКБ по итогам консультаций представителей оборонных ведомств было объявлено, что согласованы все документы о создании совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.


"На фоне негативных последствий пандемии, связанной с распространением СOVID-19, как никогда обострилась необходимость консолидации усилий наших государств в противодействии новой глобальной угрозе, пишет RG.ru. В этой связи становится востребованным наличие в Организации потенциала, способного оперативно и эффективно реагировать на подобного рода угрозы", - сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Что касается деталей создания формирования защиты от химико-биологических угроз, то его развернут на территории одного из государств - членов ОДКБ. Где именно - пока не сообщается. Но его потенциал будет достаточным, чтобы быстро перемещаться и развертывать необходимую инфраструктуру и оказывать помощь в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний.

"Работа по созданию совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения осуществляется в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, выполнения приоритетных направлений, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в Организации, и поручения Военного комитета ОДКБ", - сообщили в пресс-службе.
Источник: Тимофей Борисов
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