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Василевич: «У населения есть желание развиваться. У власти – сдерживать»

Эксперт – про проблемы взаимодействия населения и власти.


— Несколько лет назад я видела интервью Андрея Караулова, в котором он рассказывал, как при встрече с Александром Лукашенко предложил ему опубликовать трехтомник Василя Быкова, потому что этого не сделал до него никто из лидеров, — вспомнила эксперт НИЦ Мизеса, медиатор Виктория Василевич на Примусе. — Это могло тогда принести Лукашенко бонусы в виде уважения к нему той части населения, которая с большим уважением относится к Василю Быкову. Наотрез отказался на тот момент Лукашенко, потому что Быков для него, как сказал Караулов, представлял опасность, как человек белорусской национальной настроенности.

Аналитик объяснила, пишет Салідарнасць, почему у власти и у части населения столь разное отношение к национальной настроенности.

— Все, что имеет в этой стране белорусскую национальную настроенность, этой властью не признается, видится и слышится как некий экстремизм, как опасность.

Если уже даже фразу из белорусского гимна на сегодняшний день практически признали экстремистской, то о чем можно говорить. «Вечно жыві і квітней, Беларусь» — это ведь та же популярная фраза, в которую добавлено два слова.

Именно потому нет взаимодействия. Раньше мы могли только по каким-то отдельным признакам установить целеполагание населения и целеполагание власти, управляющей этим населением. Они разные и цели разные. У населения есть желание развиваться, повышать свой уровень образованности, интегрироваться во всем мире.

А у власти — сдерживать образование как можно больше, лишать людей возможности развиваться и дезинтеграция, — отметила Василевич.

Она считает, что такое отношение власти к себе народ испытывает, в том числе и по своей вине.

— Исторически так получилось, что последние три десятилетия в нашей стране существовало некое неявное противостояние населения и власти. С августа 2020 года это противостояние сделалось явным. Но мы — население — по-прежнему выглядим очень слабо. Мы не выглядим как сила в действительности, которая может изменить к себе отношение власти.

Поэтому мы должны работать над тем, чего каждый из нас в действительности хочет, и каждый должен достигать именно того, чего он хочет, — полагает эксперт.
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