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МИД Латвии рекомендовал латвийским гражданам не посещать Беларусь

Министерство иностранных дел Латвии рекомендовало гражданам страны не посещать Беларусь из-за опасений провокаций.


"Я бы не советовал посещать Беларусь, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны. Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем", - сказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире местного телеканала LTV, пишет Смартпресс.

Ранее после инцидента с самолетом Ryanair в МИД Латвии уже советовали избегать посещения Беларуси.
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