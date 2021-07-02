В отношении адвоката Дмитрия Лаевского возбуждено дисциплинарное производство
Минская городская коллегия адвокатов возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского.
Об этом Дмитрий Лаевский сообщил в своем телеграм-канале.
«В судебных прениях в защиту Виктора Бабарико я обосновал отсутствие признаков преступления («получение взятки») в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания. Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально», — сообщил адвокат, добавив, что оспаривать позицию других участников процесса ни закон, ни правила профэтики не запрещают, пишет НН.
20:42 02/07/2021
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