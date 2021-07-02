Фото: eapyouth.eu





Власти Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами Восточного партнерств. Он будет подкреплен инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро. Об этом в пятницу, 2 июля, сказал представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Европейскую правду.





"Эта комплексная повестка дня включает развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивность", – перечислил Стано.





Эти цели подкрепляются инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций. Это должно способствовать восстановлению после эпидемии коронавируса и усилению устойчивости стран Восточного партнерства в долгосрочной перспективе.





Среди прочего, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3000 км приоритетных дорог и железной дороги, борьбе с коррупцией, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тысячах домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, улучшении доступа к интернету, помощи с вакцинацией медработников, помощи общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 тысяч студентов и исследователей.





Предложение будут обсуждать внутри ЕС и странами-партнерами перед следующим саммитом Восточного партнерства в декабре 2021 года.





На вопрос СМИ Петер Стано уточнил, что план включает в том числе Беларусь – несмотря на заявление официального Минска о приостановлении участия в Восточном партнерстве.





"Восточное партнерство – это о создании преимуществ для людей. Поэтому мы продолжим делать максимум из того, что можем, и наши инициативы будут включать Беларусь – но в пределах "красных линий", которые определены позицией ЕС в связи с происходящим в стране", – прокомментировал представитель.





Стано напомнил, что ЕС держит наготове пакет в размере 3 млрд евро для Беларуси на случай, если страна пойдет о демократическому пути.





Как известно, Восточное партнерство – инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.