Беларусь не вычеркнули: в ЕС подготовили план сотрудничества с Восточным партнерством с пакетом инвестиций на 2,3 млрд евро
План будут обсуждать внутри ЕС и странами-партнерами перед следующим саммитом Восточного партнерства в декабре 2021 года.
Фото: eapyouth.eu
Власти Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами Восточного партнерств. Он будет подкреплен инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро. Об этом в пятницу, 2 июля, сказал представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Европейскую правду.
"Эта комплексная повестка дня включает развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивность", – перечислил Стано.
Эти цели подкрепляются инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций. Это должно способствовать восстановлению после эпидемии коронавируса и усилению устойчивости стран Восточного партнерства в долгосрочной перспективе.
Среди прочего, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3000 км приоритетных дорог и железной дороги, борьбе с коррупцией, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тысячах домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, улучшении доступа к интернету, помощи с вакцинацией медработников, помощи общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 тысяч студентов и исследователей.
Предложение будут обсуждать внутри ЕС и странами-партнерами перед следующим саммитом Восточного партнерства в декабре 2021 года.
На вопрос СМИ Петер Стано уточнил, что план включает в том числе Беларусь – несмотря на заявление официального Минска о приостановлении участия в Восточном партнерстве.
"Восточное партнерство – это о создании преимуществ для людей. Поэтому мы продолжим делать максимум из того, что можем, и наши инициативы будут включать Беларусь – но в пределах "красных линий", которые определены позицией ЕС в связи с происходящим в стране", – прокомментировал представитель.
Стано напомнил, что ЕС держит наготове пакет в размере 3 млрд евро для Беларуси на случай, если страна пойдет о демократическому пути.
Как известно, Восточное партнерство – инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.
20:21 02/07/2021
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