Попытки оккупации Беларуси вспыхнули с новой силой - Лукашенко

Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой, заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости, пишет Sputnik.





"Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о "новом порядке" от таких же носителей "европейских ценностей". Во главе - те же западные элиты", - заявил Лукашенко.





Он отметил, что в сопредельных государствах, да и в Беларуси выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу.

"Мы понимаем, что эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей. Наши истинные друзья в ближайших странах нас поймут", - сказал глава государства.





Лукашенко добавил, что допустить повторения истории нельзя, поэтому неприятные эпизоды необходимо озвучивать.

Белорусы долго молчали

Лукашенко отметил, что белорусы долго молчали, стыдились, не хотели задеть чувства дружественных народов, "которые не должны отвечать за грехи военных преступников: таких как литовские "лесные братья", бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси. Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на Родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать", - сказал он.





Лукашенко подчеркнул, что боль обо всех преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны, до сих пор жива в сердцах белорусов. "И мы рано успокоились, думая, что все побежденные и измученные той войной государства так же, как и мы, мечтают сберечь мир. Мир, за который советский народ заплатил самую высокую цену", - сказал руководитель государства.





Лукашенко заявил, что уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами.





"Скажу больше, мы столкнулись с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях нашего времени", - продолжил Лукашенко.





Вскрыты "спящие" террористические ячейки





Лукашенко заявил, что многие из сегодняшних вызовов белорусской государственности и суверенитету уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны.





"Скажу больше, мы столкнулись с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях нашего времени", - сказал президент.





Он отметил, что вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Их цель - насильственная смена власти в "день икс", к которому нужно подвести белорусский народ





В этом замешены, по словам белорусского лидера, Германия, Украина, США, Польша и Литва.





Он уточнил, что в Telegram был создан соответствующий чат "Отряды самообороны Беларуси", который управлялся "гражданином Германии господином де Хоффманом", а модератором была гражданка РФ Трубникова.





Лукашенко раскрыл подробности готовившегося теракта. По его словам, в планах у группы было уничтожение большого количества лесозаготовительной техники в лесхозах. Он даже назвал фамилию исполнительницы - Матвеева. Женщина сейчас дает показания.





"Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось", - добавил Лукашенко.

Эти "отряды самообороны", как рассказал президент, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Лукашенко обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.





"Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", - заявил он.





Масштабная антитеррористическая операция





2 июля на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции.





"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - сказал Лукашенко.





Он заявил, что после окончания мероприятий по линии контрразведки претензии будут предъявлены не министру иностранных дел Германии, "самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".





Разговор с позиции силы с нами бесперспективен





Лукашенко поблагодарил всех, кто носит погоны за то, что защитили мирных граждан.





"Вы, как и поколение победителей, показали, что только опора на своих людей и свою землю дает силы и моральное право отстаивать интересы народа. Только патриотизм служит прочной основой всех начинаний", - подчеркнул президент.

Он отметил, что по мнению некоторых зарубежных экспертов, Беларусь положила конец цветным революциям как геополитическому явлению и показала пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью.





"Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен! Так было и так будет всегда!" – сказал Лукашенко.



