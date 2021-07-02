Москва превратила Лукашенко в «коллективное пугало», «натравив» его на Германию - политолог
Заявление Александра Лукашенко о том, что Минск готовится предъявить претензии немецкому канцлеру Ангеле Меркель, стало очередным подтверждением тому, что им на международной сцене умело управляет Москва.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог Денис Тихоненко.
«Лукашенко давно перешёл все “красные линии” - ещё в августе прошлого года. Но если раньше он ещё хотя бы пытался проводить сколь-нибудь самостоятельную внешнюю политику, то сегодня, переругавшись со всем миром, он превратился, вторя его риторике «коллективного запада», в коллективное пугало, которое все активнее начинает использовать в своих целях Москва. Вот и сегодня это “громкое” заявление в отношении немецкого канцлера - ещё одно тому подтверждение», - отметил Тихоненко.
При этом политолог привел аналогию с кукольным спектаклем, «где за ширмой находится президент России Владимир Путин, который умело в своих целях управляет на международной сцене “коллективным пугалом” Лукашенко».
«Вся эта история началась не так давно. Вспомните, как Москва активно подключилась к “разоблачению” заговора против Лукашенко, которое сам бывший президент Беларуси приперчил участием ФБР, ЦРУ и даже самого президента США», - добавил он.
Сегодня же внимание Лукашенко направили на Германию, обратил внимание Тихоненко.
«Но с каждым разом эти истории только ярко показывают всю безысходность этого погорелого театра, которая ведёт лишь к самоуничтожению белорусского авторитарного режима. Кремль лишь использует Лукашенко в своих интересах и неминуемо выбросит, выпотрошив до последнего», - констатировал он.
Сегодня Александр Лукашенко заявил о том, что спецслужбы Беларуси провели масштабную антитеррористическую операцию, и Минск по этому поводу готовится предъявить претензии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
18:03 02/07/2021
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