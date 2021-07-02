Депутату Савиных отказали в шенгенской визе





Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных не смог получить шенгенскую визу для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ в Вене.





Посольство Австрии в Беларуси отказало депутату, так как в условиях пандемии временно не выдает визы.





Консульство Латвии в Витебске (интересно, зачем житель Минска обращался именно туда?) в ответ на запрос о визе сообщило, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд.





По мнению самого парламентария, Польша сделала это, занервничав из-за того, что Савиных в ОБСЕ планировал поднять вопрос вовлеченности в том числе польских спецслужб в «операцию по захвату власти в Беларуси через сценарий цветной революции».















