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Депутату Савиных отказали в шенгенской визе

Депутат Андрей Савиных собирался в Вену для участия в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, но ему отказали в выдаче шенгенской визы.


Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных не смог получить шенгенскую визу для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

Посольство Австрии в Беларуси отказало депутату, так как в условиях пандемии временно не выдает визы. 

Консульство Латвии в Витебске (интересно, зачем житель Минска обращался именно туда?) в ответ на запрос о визе сообщило, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд.

По мнению самого парламентария, Польша сделала это, занервничав из-за того, что Савиных в ОБСЕ планировал поднять вопрос вовлеченности в том числе польских спецслужб в «операцию по захвату власти в Беларуси через сценарий цветной революции».
"Белорусский партизан"
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