МИД ФРГ не стал комментировать cегодняшние заявления Лукашенко





"Эти высказывания Лукашенко мы не комментируем", - заявила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.





"Присоединяюсь к этим словам", - добавила со своей стороны заместитель представителя правительства ФРГ Мартина Фиц, которую цитирует ТАСС.





Лукашенко ранее заявил, что по итогам работы контрразведки у Минска появился ряд вопросов к руководству Германии.





"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - заявил Лукашенко.