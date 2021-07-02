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Валерия Костюгова уже на Володарке. За что - не говорят

Политического аналитика Валерию Костюгову перевели из изолятора на Окрестина в СИЗО-1 в Минске, сообщила в фейсбуке ее дочь.


Информации о том, какие подозрения или обвинения предъявлены матери, у Анастасии Костюговой нет, так как адвокат находится под подпиской о неразглашении.

«Мама сейчас на Володарке, мера пресечения арест. Подписка о неразглашении, поэтому про дело и обвинение ничего неизвестно, знает только адвокат. Передачу передали», — написала Анастасия Костюгова.

30 июня силовики провели обыск в квартире Валерии Костюговой и задержали ее; аналитика поместили в изолятор на Окрестина. Дочь сообщала, что обыск проводил КГБ.
Вясна
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