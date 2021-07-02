Эксперт: На память приходит 37-й год...





В соответствии с класссикой жанра, Лукашенко напомнил, что против страны введены секторальные санкции, причем для этого выбрана символичная дата - ночь на 22 июня, когда 80 лет назад напали нацисты и началась война.





Он не поскупился на дифирамбы в адрес силовиков:





- О крепости нашего государства говорит то, что ребята в погонах проявили себя достойно и пришли за наградами, а их подчиненные и коллеги осуществляли ту масштабную операцию, которая только что закончилась. Это говорит, что у нас есть сила воли, мы идейно стойкие и нас никто не наклонит, - заявил он. - Может, кто-нибудь из вас примерно 10 месяцев тому назад ахали и охали в интернете "ах, насилие" и не понимали, что происходит.





Но сегодня нет таких в зале, кто не понимал бы, что происходит. Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава Богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе язвы и опухоль, которые мы должны были устранить, и мы устранили. Если после всего того, что было показано и рассказано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги и их цель - разрушение государства.





По канонам жанра, Лукашенко объявил о раскрытии очередного заговора:





"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем".





"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому Канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - добавил Лукашенко.





"Белорусский партизан" поинтересовался у экспертов, что означает такая риторика.









Валерий Карбалевич: Сжигаются мосты с Западом

- Давайте подождем подробностей, думаю, действительно появится какая-нибудь дополнительная информация в государственных СМИ или от официальных лиц. Из того, что сказал Лукашенко, выходит, что Германия организовала террор, и белорусская контрразведка поймала и нейтрализовала этих террористов. Это все, что можно понять из выступления Лукашенко,

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- Чем провинилась Германия перед официальным Минском?





- Тем, что "организовала террор в Беларуси". Лукашенко открытым текстом говорит об этом.





- Насколько проведенная спецоперация вписывается в нынешнюю внешнюю политику официального Минска?





- Запад сегодня враг: организует в Беларуси революцию, переворот, засылает сюда террористов, душит экономически. Действия белорусских властей полностью вписываются в новый курс – сжигать мосты в отношениях с Западом и обвинять во всех проблемах, которые существуют в Беларуси.





- Судя по незавидной судьбе Гете-Института, DAAD, возможно, теперь в Беларуси будет зачищаться все «немецкое»?





- Не только с Германией, но и со всеми западными проектами. В Беларуси до сих пор существует Институт Польский, о котором ничего не слышно. Шаг за шагом ликвидируется западное присутствие в Беларуси.





Лев Марголин: Ждем появления немецких агентов

- Во-первых, Германия очень сильно испугалась и с нервной дрожью ждет предъявления претензий, - саркастически отмечает эксперт Лев Марголин. – Почему именно Германия? Германия самая мощная страна в Европе, в Евросоюзе и вторая – в НАТО.





Предъявлять претензии Польше, Литве уже не солидно, надо браться за ведущих игроков. Ну а раз Германия самая мощная в Европе и НАТО, следовательно, без Германии ничего не делается.





И сейчас, надо полагать, Германия сосредоточила все свои усилия на том, чтобы просто стереть маленькую, хрустальную голубоглазую Беларусь с карты мира. А подробности, как говорится, письмом.





- Чем обернутся подобные обвинения в адрес Германии?





- В Минске считают, что все, что можно было, Евросоюз уже сделал и сейчас можно задирать всех. Тут не представляют, что Евросоюз сделал только один маленький-маленький шажок в направлении санкций в расчете все-таки на то, что до белорусских руководителей дойдет смысл их действий.





Не думаю, что во введении санкции первую скрипку играла Германия, но уверен, что Германия именно благодаря ее канцлеру Ангеле Меркель всегда выступает за крайне осторожную и последовательную политику. Женщины вообще всегда более осторожны в своих действиях…





Опять-таки, подождем, может действительно вкатят стопроцентные доказательства. Может, очередной Ник и Майк прорезался?





Мне на память приходит 37-й год, и, похоже, небезосновательно. Тогда узнаваемые в обществе фигуры (среди военных, ученые, писатели) вдруг становились агентами, причем неважно – чьими агентами: британских спецслужб, польских, румынских, японских.





Наверное, сейчас мы увидим агентов германских спецслужб.



